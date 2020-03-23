В Италии 20% медиков заболели коронавирусом

В Италии 20% медицинского персонала заболели COVID-19.

Источник: ООН в Twitter

Дословно: "В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии они находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и на их плечи ложится основное бремя реагирования на кризис, разрастается. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19".

Напомним:

Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

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