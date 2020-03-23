В Италии 20% медиков заболели коронавирусом

1309 просмотров
Понедельник, 23 марта 2020, 01:59

В Италии 20% медицинского персонала заболели COVID-19.

Источник: ООН в Twitter

Дословно: "В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии они находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и на их плечи ложится основное бремя реагирования на кризис, разрастается. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19".

Напомним: 

  • Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Знати більше: Скільки захворіло на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі

Темы: коронавирус Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков 23 марта 2020, 01:02
Карантина недостаточно для преодоления COVID-19 — ВОЗ 23 марта 2020, 00:26
Член штаба по коронавирусу: Статистику увидим после увеличения тестирования 22 марта 2020, 23:49
Все новости
Главные новости
В Украине за сутки 26 случаев коронавируса, из них 20 в Киеве
Глава Минздрава выступает за введение чрезвычайного положения
Директор МВФ пообещала Зеленскому поддержку в связи с коронавирусом
Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков
Все новости
еда

Как составить здоровое меню и правильно питаться дома

здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!