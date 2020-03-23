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Ford, General Motors та Tesla дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень

Понеділок, 23 березня 2020, 04:08
Ford, General Motors та Tesla дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень

Компаніям-автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Джерело: президент США Дональд Трамп

Пряма мова: "Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, ШВИДКО! Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні?".

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"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірус
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