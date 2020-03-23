Ford, General Motors та Tesla дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень

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Понеділок, 23 березня 2020, 05:08

Компанії-автовиробники Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Джерело: президент США Дональд Трамп

Пряма мова: "Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, ШВИДКО! Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні?".

Нагадаємо: Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

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Теми: США коронавірус


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