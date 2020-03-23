Ford, General Motors и Tesla разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких
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Понедельник, 23 марта 2020, 05:08
Компании-автопроизводители Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
Источник: президент США Дональд Трамп
Прямая речь: "Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов, БЫСТРО! Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, какие вы классные?".
Напомним:
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