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Ford, General Motors и Tesla разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Понедельник, 23 марта 2020, 04:08
Ford, General Motors и Tesla разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Компании-автопроизводители Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Источник: президент США Дональд Трамп

Прямая речь: "Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов, БЫСТРО! Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, какие вы классные?".

Напомним: 

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

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Темы: СШАкоронавирус
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