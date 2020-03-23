Формування РФ вели вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

22 березня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

Підрозділи Об’єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Дослівно: "Вчора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає".