Формирования РФ вели огонь в районе оперативно-тактической группировки "Восток"

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Понедельник, 23 марта 2020, 07:14

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Дословно: "Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет".

Темы: ООС Донбасс


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