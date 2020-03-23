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Чехію звинуватили у присвоєнні великої партії масок з Китаю для Італії

Понеділок, 23 березня 2020, 07:31

Чехію звинуватили у присвоєнні 110 тисяч масок, а за деякими даними мова йде навіть про 680 тисяч, і тисяч респіраторів, які Китай відправив для допомоги Італії у боротьбі з коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Про випадок, який зараз розслідує чеська влада, повідомив член чеської партії "Піратів" Лев Червінка. 

За його словами, у вівторок чеська влада заявила, що домоглися великих успіхів в боротьбі зі спекулянтами, які заробляють на вартості масок і інших медичних матеріалів. Мовляв, чеська поліція заарештувала велику партію нелегального вантажу.

Але потім з'явилися фотографії і відео, на яких було видно коробки у поліцейських вантажівках з китайськими і італійськими прапорами та написами італійською, англійською і китайською мовами: "Вперед, Італія! Ми з вами".

Лише через три дні, після розголосу у ЗМІ, чеська влада почала розслідування та вирішила негайно відправити в Італію таку ж кількість масок, яка була вилучена (110 тисяч). 

Компанія, відповідальна за транспортування китайської допомоги в Італію, вирішила за угодою з Пекіном і Римом забезпечити прибуття до Італії другого вантажу китайської допомоги.

Від УП: Український транспортний літак Ан-124 "Руслан" 18 березня вилетів із Гостомеля до китайського міста Шеньчжень, аби доставити до Чехії 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 000 захисних окулярів, 120 000 захисних костюмів і 50 000 тестів.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ЧехіяІталіяКитай
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