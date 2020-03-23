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Чехию обвинили в присвоении крупной партии масок из Китая для Италии

Понедельник, 23 марта 2020, 07:31

Чехию обвинили в присвоении 110 тысяч масок, а по некоторым данным речь идет даже о 680 тысячах, и тысяч респираторов, которые Китай отправил в помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

О случае, который сейчас расследуют чешские власти, сообщил член чешской партии "Пиратов" Лев Червинка.

По его словам, во вторник чешские власти заявили, что добились больших успехов в борьбе со спекулянтами, которые зарабатывают на стоимости масок и других медицинских материалов. Мол, чешская полиция арестовала большую партию нелегального груза.

Но потом появились фотографии и видео, на которых было видно коробки в полицейских грузовиках с китайскими и итальянскими флагами и надписями на итальянском, английском и китайском языках: "Вперед, Италия! Мы с вами".

Только через три дня, после огласки в СМИ, чешские власти начали расследование и решили немедленно отправить в Италию такое же количество масок, которое было изъято (110000).

Компания, ответственная за транспортировку китайской помощи в Италию, решила по соглашению с Пекином и Римом обеспечить прибытие в Италию второго груза китайской помощи.

От УП: Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" 18 марта вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь, чтобы доставить в Чехию 2 миллиона респираторов N95, 5 000 000 масок, 80 000 защитных очков, 120 000 защитных костюмов и 50 000 тестов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ЧехияИталияКитай
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