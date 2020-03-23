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У "Слузі народу" публічно виступили проти мінських домовленостей Єрмака

Понеділок, 23 березня 2020, 08:57
У Слузі народу публічно виступили проти мінських домовленостей Єрмака

Народна депутатка фракції "Слуга народу" і глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько називає нові мінські домовленості глави ОПУ Андрія Єрмака російською пасткою та закликає офіційний Київ не підписувати документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Про це йдеться у статті Ясько, опублікованій на сайті "Європейської правди".

Зауважимо, авторка у своєму тексті оминає згадку прізвища глави ОПУ і кілька разів наголошує, що позиція тих, хто проти нових домовленостей, спрямована на підтримку програми Зеленського.

Ясько застерігає, що нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України.

"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину…), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії", - пише Ясько.

Іншими ризиками створення нового органу з учасниками від ОРДЛО, на думку депутатки, є знищення позиції України у міжнародних судах, скасування санкцій проти Росії і заперечення досягнень України у боротьбі за правду про агресію РФ.

"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною. Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки", - пише Єлизавета Ясько. 

Знати більше: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

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Теми: Слуга народуМінські угодиАндрій Єрмак
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