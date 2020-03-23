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В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей Ермака

Понедельник, 23 марта 2020, 08:57
В Слуге народа публично выступили против минских договоренностей Ермака

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Об этом говорится в статье Ясько, опубликованной на сайте "Европейской правды".

Заметим, автор в тексте не называет фамилию главы ОПУ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.

Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", - пишет Ясько.

Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - пишет Елизавета Ясько.

Знать больше: 4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаМинские соглашенияАндрей Ермак
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