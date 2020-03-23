Українська експедиція не змогла дістатися Антарктиди через коронавірус

Команда 25-ї Української антарктичної експедиції не змогла дістатися на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді і змушена була повернутися в Київ через пандемію COVID-19.

Джерело: сайт Міністерства освіти

Пряма мова очільника Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого: "Під час пандемії непросто робити навіть звичайні речі. А те, що і зазвичай є непростою операцією, стає інколи майже неможливим".

Деталі: За його словами, 16 березня команда 25-ї УАЕ, до якої входить 10 чоловіків та 2 жінки, вирушила в Антарктиду, намагаючись подолати довгий шлях раніше, ніж карантин зробив би це неможливим.

Але карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки змусив команду скоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі, а пізно ввечері 20 березня була змушена повернутися до Києва.

Дикий додав, що під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

Зараз учасники експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скрінінг. Крім того, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а цього тижня всім зроблять тест на коронавірус.

Наразі МОН та Національний антарктичний науковий центр спільно з Міністерством закордонних справ та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". Команда має змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року.

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