Украинская экспедиция не смогла добраться в Антарктиду из-за коронавируса

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19.

Источник: сайт Министерства образования

Прямая речь главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого: "Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно является непростой операцией, становится иногда почти невозможным".

Детали: По его словам, что 16 марта команда 25-й УАЭ, в которую входит 10 мужчин и 2 женщины, отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделал бы это невозможным.

Но карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил команду скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле, а поздно вечером 20 марта была вынуждена вернуться в Киев.

Дикий добавил, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса – всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобным. Все прошли обучение по рекомендациям ВООЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Кроме того, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на этой неделе всем сделают тест на коронавирус.

Сейчас МОН и Национальный антарктический научный центр совместно с Министерством иностранных дел и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Команда должна заменить на станции своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.