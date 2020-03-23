Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 14 641 людина
Число тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Більше за все випадків зараження зафіксовано у: Китаї (81 439), Італії (59 138), Ірані (21 638), Іспанії (28 678) та Німеччині (24 873).
У Росії таких випадків 367, у Туреччині – 1236, у Білорусі – 76, в Україні – 73 (три випадки летальних).
Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в Італії (5476), у Китаї (3153). В Ірані зафіксовано 1685 жертв коронавірусу, в Іспанії – 1772, у Великій Британії – 281 випадок.
Ті країни й території, які першими зіткнулися з новим коронавірусом, лідирують у переліку за числом тих, хто одужав: китайська провінція Хубей – 59 879, Іран – 7931.
В Італії, яка стала епіцентром хвороби в Європі, одужали поки 7024 особи.
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
До країн, в яких зафіксували COVID-19, також доєднались Домініка, Гренада, Мазамбик, Східний Тимор
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Нагадаємо:
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу COVID-19.
- Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.
- В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.