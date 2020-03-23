Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 14 641 людина

Число тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Більше за все випадків зараження зафіксовано у: Китаї (81 439), Італії (59 138), Ірані (21 638), Іспанії (28 678) та Німеччині (24 873).

У Росії таких випадків 367, у Туреччині – 1236, у Білорусі – 76, в Україні – 73 (три випадки летальних).

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в Італії (5476), у Китаї (3153). В Ірані зафіксовано 1685 жертв коронавірусу, в Іспанії – 1772, у Великій Британії – 281 випадок.

Ті країни й території, які першими зіткнулися з новим коронавірусом, лідирують у переліку за числом тих, хто одужав: китайська провінція Хубей – 59 879, Іран – 7931.

В Італії, яка стала епіцентром хвороби в Європі, одужали поки 7024 особи.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

До країн, в яких зафіксували COVID-19, також доєднались Домініка, Гренада, Мазамбик, Східний Тимор

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