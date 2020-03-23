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МОЗ пропонує платити погодинно медикам, які борються з Covid-19

Понеділок, 23 березня 2020, 10:23
МОЗ пропонує платити погодинно медикам, які борються з Covid-19
Фото КМДА

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Пряма мова Ємця: "На наступне засідання Уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу.

Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають".

Деталі: Міністр охорони здоров’я підкреслив, що в умовах поширення Covid-19 лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

За його словами, якщо "захистимо лікаря – то врятуємо українців".  Ємець також додав, що йдеться зокрема і про забезпечення медиків дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту.

Передісторія: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусмедицинаCovid-2019
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