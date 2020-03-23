МОЗ пропонує платити погодинно медикам, які борються з Covid-19

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Пряма мова Ємця: "На наступне засідання Уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу.

Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають".

Деталі: Міністр охорони здоров’я підкреслив, що в умовах поширення Covid-19 лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

За його словами, якщо "захистимо лікаря – то врятуємо українців". Ємець також додав, що йдеться зокрема і про забезпечення медиків дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі

Передісторія: