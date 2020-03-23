Минздрав предлагает платить почасово медикам, которые борются с Covid-19

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.

Источник: Минздрав в Facebook

Прямая речь Емца: "На следующее заседание Правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала.

Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат".

Детали: Министр здравоохранения подчеркнул, что в условиях распространения Covid-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

По его словам, если "защитим врача – то спасем украинцев". Емец также добавил, что речь идет в том числе и об обеспечении медиков дезинфицирующими и средствами индивидуальной защиты.

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