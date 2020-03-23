Канада й Австралія не поїдуть на Олімпіаду-2020 – пропонують перенести її

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Понеділок, 23 березня 2020, 12:33

Олімпійський комітет Канади та Канадський паралімпійський комітет вирішили не направляти канадські команди на літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2020 році через пандемію коронавірусної хвороби COVID 19.

Виконавчий комітет Олімпійського комітету Австралії провів екстрену телеконференцію в понеділок вранці і одноголосно погодився, що команда не може бути зібрана на Олімпіаду-2020.

Джерело: Олімпійський комітет Канади, Олімпійський комітет Австралії

Деталі: Канада закликає Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет та Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести Ігри на один рік.

В Австралії також вважають, що їхні атлети мають готуватися до ігор у Токіо вже на 2021 рік.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що Україна теж мала б закликати до перенесення Олімпіади-2020, яка мала відбутися в Японії цього літа.

Цьому передувало: 19 березня у столиці Греції, Афінах, передали олімпійський вогонь Токіо, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі 

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірус Олімпіада Канада Австралія Японія


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