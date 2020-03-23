Канада й Австралія не поїдуть на Олімпіаду-2020 – пропонують перенести її

Олімпійський комітет Канади та Канадський паралімпійський комітет вирішили не направляти канадські команди на літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2020 році через пандемію коронавірусної хвороби COVID 19.

Виконавчий комітет Олімпійського комітету Австралії провів екстрену телеконференцію в понеділок вранці і одноголосно погодився, що команда не може бути зібрана на Олімпіаду-2020.

Джерело: Олімпійський комітет Канади, Олімпійський комітет Австралії

Деталі: Канада закликає Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет та Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести Ігри на один рік.

В Австралії також вважають, що їхні атлети мають готуватися до ігор у Токіо вже на 2021 рік.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що Україна теж мала б закликати до перенесення Олімпіади-2020, яка мала відбутися в Японії цього літа.

Канада та Австралія не посилатимуть свої команди на Олімпіаду в Токіо. Нам би теж варто про це сказати. Її мають перенести, немає сенсу наражати людей на небезпеку та робити вигляд, що Олімпіаду можна провести за скороченою програмою майже без глядачів. Не можна. Свята не буде. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 23, 2020

Цьому передувало: 19 березня у столиці Греції, Афінах, передали олімпійський вогонь Токіо, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

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