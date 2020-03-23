Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020 – предлагают перенести ее

Олимпийский комитет Канады и Канадский паралимпийский комитет решили не направлять канадские команды на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни COVID 19.

Исполнительный комитет Олимпийского комитета Австралии провел экстренное телеконференцию в понедельник утром и единогласно согласился, что команда не может быть собрана на Олимпиаду-2020.

Источник: Олимпийский комитет Канады, Олимпийский комитет Австралии

Детали: Канада призывает Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры на один год.

В Австралии также считают, что их атлеты должны готовиться к играм в Токио уже в 2021 году.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Украина тоже должна призвать к переносу Олимпиады-2020, которая должна была состояться в Японии этим летом.

Канада та Австралія не посилатимуть свої команди на Олімпіаду в Токіо. Нам би теж варто про це сказати. Її мають перенести, немає сенсу наражати людей на небезпеку та робити вигляд, що Олімпіаду можна провести за скороченою програмою майже без глядачів. Не можна. Свята не буде. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 23, 2020

Этому предшествовало: 19 марта в столице Греции, Афинах, передали олимпийский огонь Токио, церемония прошла при пустых трибунах из-за эпидемии COVID-2019.

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