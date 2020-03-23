Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020 – предлагают перенести ее

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Понедельник, 23 марта 2020, 12:33

Олимпийский комитет Канады и Канадский паралимпийский комитет решили не направлять канадские команды на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни COVID 19.

Исполнительный комитет Олимпийского комитета Австралии провел экстренное телеконференцию в понедельник утром и единогласно согласился, что команда не может быть собрана на Олимпиаду-2020.

Источник: Олимпийский комитет Канады, Олимпийский комитет Австралии

Детали: Канада призывает Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры на один год.

В Австралии также считают, что их атлеты должны готовиться к играм в Токио уже в 2021 году.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Украина тоже должна призвать к переносу Олимпиады-2020, которая должна была состояться в Японии этим летом.

Этому предшествовало: 19 марта в столице Греции, Афинах, передали олимпийский огонь Токио, церемония прошла при пустых трибунах из-за эпидемии COVID-2019.

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Темы: коронавирус Олимпиада Канада Австралия Япония


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