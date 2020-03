Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів

У столиці Греції передали олімпійський вогонь Токіо, який має прийняти літню Олімпіаду, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

Джерело: Twitter #Tokyo2020, DW

Пряма мова президента олімпійського комітету Греції Спіроса Капралоса: "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус".

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ