Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів

У столиці Греції передали олімпійський вогонь Токіо, який має прийняти літню Олімпіаду, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

Джерело: Twitter #Tokyo2020, DW

Пряма мова президента олімпійського комітету Греції Спіроса Капралоса: "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус".

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Деталі: Захід пройшов 19 березня на афінському стадіоні "Панатінаїкос" без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбулася у грецькій Олімпії 12 березня.

Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня.

Підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року відбувається відповідно до графіка, заявив оргкомітет.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запевнив, що Олімпіади-2020 відбудеться попри пандемію. Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я порадить МОК прийняти рішення про відмову, комітет дослухається до рекомендації, наголосив Бах.

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