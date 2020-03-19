Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів
У столиці Греції передали олімпійський вогонь Токіо, який має прийняти літню Олімпіаду, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.
Джерело: Twitter #Tokyo2020, DW
Пряма мова президента олімпійського комітету Греції Спіроса Капралоса: "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус".
The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020
Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ
Деталі: Захід пройшов 19 березня на афінському стадіоні "Панатінаїкос" без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2.
Церемонія запалення олімпійського вогню відбулася у грецькій Олімпії 12 березня.
The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020
Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.
Літні Олімпійські ігри повинні пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня.
Підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року відбувається відповідно до графіка, заявив оргкомітет.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запевнив, що Олімпіади-2020 відбудеться попри пандемію. Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я порадить МОК прийняти рішення про відмову, комітет дослухається до рекомендації, наголосив Бах.
Передісторія:
- Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає легеневе захворювання COVID-19, проник у понад 159 країн і територій із моменту спалаху в Китаї наприкінці 2019 року.
- У світі підтверджено понад 222 тисяч випадків зараження, понад 9 тисяч людей померли, тоді як майже 85 тисяч інфікованих одужали.
- Попри це, столиця Японії готується прийняти літні "Олімпійські ігри – 2020". Ця країна приймала літню Олімпіаду у 1964 році.