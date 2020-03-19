Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів

Четвер, 19 березня 2020, 14:43
Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів
Twitter Tokyo 2020

У столиці Греції передали олімпійський вогонь Токіо, який має прийняти літню Олімпіаду, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

Джерело: Twitter #Tokyo2020, DW

Пряма мова президента олімпійського комітету Греції Спіроса Капралоса: "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус".

Деталі: Захід пройшов 19 березня на афінському стадіоні "Панатінаїкос" без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбулася у грецькій Олімпії 12 березня.

Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня.

Підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року відбувається відповідно до графіка, заявив оргкомітет.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запевнив, що Олімпіади-2020 відбудеться попри пандемію. Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я порадить МОК прийняти рішення про відмову, комітет дослухається до рекомендації, наголосив Бах.

Передісторія:

  • Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає легеневе захворювання COVID-19, проник у понад 159 країн і територій із моменту спалаху в Китаї наприкінці 2019 року.
  • У світі підтверджено понад 222 тисяч випадків зараження, понад 9 тисяч людей померли, тоді як майже 85 тисяч інфікованих одужали.
  • Попри це, столиця Японії готується прийняти літні "Олімпійські ігри – 2020". Ця країна приймала літню Олімпіаду у 1964 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаспортГреціяЯпоніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: