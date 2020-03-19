Олімпійський вогонь Токіо передали в Афінах без глядачів

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Четвер, 19 березня 2020, 15:43
Twitter Tokyo 2020

У столиці Греції передали олімпійський вогонь Токіо, який має прийняти літню Олімпіаду, церемонія пройшла за порожніх трибун через епідемію COVID-2019.

Джерело: Twitter #Tokyo2020, DW

Пряма мова президента олімпійського комітету Греції Спіроса Капралоса: "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус".

Деталі: Захід пройшов 19 березня на афінському стадіоні "Панатінаїкос" без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбулася у грецькій Олімпії 12 березня.

Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня.

Підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року відбувається відповідно до графіка, заявив оргкомітет.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запевнив, що Олімпіади-2020 відбудеться попри пандемію. Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я порадить МОК прийняти рішення про відмову, комітет дослухається до рекомендації, наголосив Бах.

Передісторія:

  • Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає легеневе захворювання COVID-19, проник у понад 159 країн і територій із моменту спалаху в Китаї наприкінці 2019 року.
  • У світі підтверджено понад 222 тисяч випадків зараження, понад 9 тисяч людей померли, тоді як майже 85 тисяч інфікованих одужали.
  • Попри це, столиця Японії готується прийняти літні "Олімпійські ігри – 2020". Ця країна приймала літню Олімпіаду у 1964 році.

Теми: Олімпіада спорт Греція Японія коронавірус


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