У МОЗ хочуть, щоб усім померлим від пневмонії робили розтин

Міністерство охорони здоров’я вимагатиме робити розтин усіх померлих від пневмонії, аби встановити, чи був у них коронавірус Sars CoV 2, що породжує хворобу COVID 19 і вражає легені.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ

Деталі: Віктор Ляшко повідомив, що міністерство розглядає питання створення додаткових мобільних груп, якими будуть підкріплені сімейні лікарі.

Також робоча група переглядає стандарти надання медичної допомоги – підходи і до тестування, і до "санітарного сортування", і до лікування, і до госпіталізації.

Крім того, МОЗ у цьому стандарті дасть чіткі вказівки для патологоанатомів щодо розтину померлих від пневмоній.

Пряма мова Ляшка: "Особисто мною дано завдання підготувати зараз наказ Міністерства охорони здоров’я для того, щоб усі випадки, коли сьогодні або в попередній період померли з діагнозом "пневмонія", щоб були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби.

Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмоній для того, щоб не пропустити або мати картину нашої системи – як вона виявляє випадки, як вона лікує – і ми будемо мати ретроспективний аналіз усіх випадків, у тому числі й коронавірусної хвороби, щоб розуміти, як система охорони здоров’я спрацювала на початку розвитку хвороби".

Уточнення Ляшка у відповідь на запитання: "Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких особливих правил для поховання померлих із COVID 19.

Ми розробили певну інструкцію… яка чітко покаже всім на кожному етапі поховання (що робити), щоб не допустити можливого інфікування. Найбільший ризик мають ритуальні обряди, там де можливе велике скупчення людей, прощальні поцілунки…

Ми вимушені рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину".

Нагадаємо: За даними Державної служби статистики, у січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 людина, а загалом від хвороб органів дихання померли 1203 людини.

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