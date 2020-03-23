В МОЗ хотят, чтобы всем умершим от пневмонии делали вскрытие

Министерство здравоохранения потребует проводить вскрытие всем умершим от пневмонии, чтобы установить, был ли у них коронавирус Sars CoV 2, который порождает болезнь COVID 19 и поражает легкие.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве

Детали: Виктор Ляшко сообщил, что министерство рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи.

Также рабочая группа пересматривает стандарты оказания медицинской помощи – подходы и к тестированию, и к "санитарной сортировке", и к лечению, и к госпитализации.

Кроме того, МОЗ в этом стандарте даст четкие указания для патологоанатомов на счет вскрытия умерших от пневмонии.

Прямая речь Ляшко: "Лично мной дано задание подготовить сейчас приказ Министерства здравоохранения для того, чтобы все случаи, когда сегодня или в предыдущий период умерли с диагнозом "пневмония", чтобы взяли образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни.

Мы будем отслеживать все случаи пневмонии для того, чтобы не пропустить или иметь картину нашей системы – как она выявляет случаи, как она лечит – и мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала в начале развития болезни".

Уточнение Ляшко в ответ на вопрос: "Всемирная организация здравоохранения не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших с COVID 19.

Мы разработали определенную инструкцию... которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения (что делать), чтобы не допустить возможного инфицирования. Наибольший риск имеют ритуальные обряды, там где возможно большое скопление людей, прощальные поцелуи...

Мы вынуждены рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина".

Напомним: По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек, а в целом от болезней органов дыхания умерли 1203 человека.

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