Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному

Верховній Раді пропонують дозволити на 60 днів вирішувати нагальні питання, пов’язані з протидією коронавірусній хворобі COVID 19, на засіданнях у режимі відеоконференції, при чому голосувати депутати будуть по одному.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт закону №3250, поданий Русланом та Миколою Стефанчуками 20 березня, уже передано у комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

Коли закон набуде чинності, протягом 60 днів буде можливо проводити пленарні засідання парламенту та засідання комітетів у режимі відеоконференції. Засідання мають транслювати онлайн.

Такі засідання можна проводити "виключно з метою розгляду законопроектів, проектів інших актів, які мають особливу важливість і пов’язані з запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини".

Рішення про проведення пленарного засідання Верховної Ради в режимі відеоконференції голова Верховної Ради може приймати за пропозицією президента чи не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Апарат парламенту інформує народних депутатів про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання не пізніше, як за 24 години до його початку. Нормативні акти й супровідні документи депутатам надають в електронному вигляді.

Верховна Рада проводить засідання в режимі відеоконференції у залі засідань чи у залі, в якому відбуваються засідання погоджувальної ради.

У цей час там можуть перебувати лише: голова Верховної Ради і його заступники, автор закону, представник профільного комітету, члени лічильної комісії, по одному представнику від фракцій і груп, працівники апарату ВР. Інші депутати беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Головуючий відкриває пленарне засідання в режимі відеоконференції, якщо зареєструвалися більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і за умови, що в залі присутні більшість представників лічильної комісії.

Для голосування головуючий називає депутата в алфавітному порядку в межах кожної фракції чи групи (починаючи з найбільшої фракції) – зображення цього нардепа виводиться на ітабло, той називає себе і номер свого посвідчення, а тоді піднімає руки із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався" за відповідний законопроєкт.

Голосування кожного депутата триває до 15 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

Представник лічильної комісії щоразу повідомляє, що волевиявлення депутата зафіксовано, а після голосування головуючий оголошує рішення, прийняте Верховною Радою.

Спікер невідкладно підписує закон і направляє його президенту.

Нагадаємо: "Українська правда" писала, що перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук подав законопроєкт про порядок проведення пленарних засідань та засідань комітетів ВР у режимі відеоконференцій, однак для його ухвалення депутати мають зібратися у залі й проголосувати.

Голова парламенту Дмитро Разумков 22 березня повідомив, що Верховна Рада готується до позачергового засідання.