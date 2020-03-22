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Рада готується до позачергового засідання – Разумков

Неділя, 22 березня 2020, 20:03
Рада готується до позачергового засідання – Разумков

Верховна Рада готується до позачергового засідання, депутати напрацьовують ряд законопроєктів.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна"

Пряма мова: "Ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради, коли воно відбудеться. Колеги напрацьовують ряд законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що до вечора вони будуть повністю готові в комітетах".

"Парламент не на карантині, парламент працює. Дійсно в режимі комітетів, але це не карантин".

Деталі: Разом з тим, Разумков зазначив, що до створеної 16 березня Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу не увійшли представники парламенту, однак наголосив, що ВР очікує від уряду і Координаційної ради законопроєктів.

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • У коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" повідомив, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.
  • У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із Шаховим.
  • За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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