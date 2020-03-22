Рада готується до позачергового засідання – Разумков

Верховна Рада готується до позачергового засідання, депутати напрацьовують ряд законопроєктів.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна"

Пряма мова: "Ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради, коли воно відбудеться. Колеги напрацьовують ряд законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що до вечора вони будуть повністю готові в комітетах".

"Парламент не на карантині, парламент працює. Дійсно в режимі комітетів, але це не карантин".

Деталі: Разом з тим, Разумков зазначив, що до створеної 16 березня Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу не увійшли представники парламенту, однак наголосив, що ВР очікує від уряду і Координаційної ради законопроєктів.

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

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