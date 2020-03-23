Зловмисники продавали підроблені перепустки на проїзд – поліція

Поліція заблокувала в інтернеті повідомлення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті, на чому намагалися нажитися зловмисники.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "У зв’язку із розповсюдженням коронавірусної інфекції у кількох містах України з 23 березня почали діяти обмеження пасажирських перевезень: громадським транспортом дозволено користуватися лише певним категоріям громадян… Цим категоріям осіб видали відповідні спецквитки....

Зловмисники, у свою чергу, швидко вигадали, як заробити на встановлених обмеженнях".

Деталі: Зокрема на одному з рекламних інтернет-майданчиків невідомі розмістили інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті міста Києва.

Поліцейські оперативно виявили це повідомлення і заблокували його. Також правоохоронці провели профілактичну бесіду із керівництвом інтернет-ресурсу про необхідності блокування подібних оголошень.

Наразі фахівці Кіберполіції встановлюють осіб, причетних до розміщення даного повідомлення.

Також у поліції попередили, що у період карантину активізувалися шахраї.

Зловмисники намагаються виманити гроші громадян і вигадують різні схеми: продають неіснуючі ліки чи вакцини від коронавірусу, несертифіковані тести для його виявлення тощо.

Правоохоронці закликали громадян бути свідомими, обачними, мислити критично та одразу повідомляти про правопорушення до поліції.

Що було раніше: 21 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 23 березня громадським транспортом у столиці зможуть користуватися лише окремі категорії працівників. Це зокрема працівники підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста (медики, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств). Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки.