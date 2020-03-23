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Злоумышленники продавали поддельные пропуска на проезд – полиция

Понедельник, 23 марта 2020, 16:09
Злоумышленники продавали поддельные пропуска на проезд – полиция
Фото c Facebook Клим Братківський

Полиция заблокировала в интернете сообщение о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте, на чем пытались заработать злоумышленники.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В связи с распространением коронавирусной инфекции в нескольких городах Украины с 23 марта начали действовать ограничения пассажирских перевозок: общественным транспортом разрешено пользоваться только определенным категориям граждан... Этим категориям лиц выдали соответствующие спецбилеты...

Злоумышленники, в свою очередь, быстро придумали, как заработать на установленных ограничениях".

Детали: В частности, на одной из рекламных интернет-площадок неизвестные разместили информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте Киева.

Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки подобных объявлений.

Сейчас специалисты киберполиции устанавливают лиц, причастных к размещению данного сообщения.

Также в полиции предупредили, что в период карантина активизировались мошенники.

Злоумышленники пытаются выманить деньги граждан и придумывают различные схемы: продают несуществующие лекарства или вакцины от коронавируса, несертифицированные тесты для его обнаружения и тому подобное.

Правоохранители призвали граждан быть сознательными, осторожными, мыслить критически и сразу сообщать о правонарушениях в полицию.

Что было раньше:  21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только отдельные категории работников. Это в частности работники предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города (медработники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий). Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.

Украинская правда
Темы: полициякоронавирусCovid-2019
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