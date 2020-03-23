Прикордонники, які контактували з хворим на COVID-19 кримчанином – на самоізоляції

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Понеділок, 23 березня 2020, 18:31

Співробітники прикордонної служби, які контактували із зараженим коронавірусом кримчанином під час перетину адмінкордону між Херсонською областю та анексованим Кримом, перебувають на самоізоляції.

Джерело: речник Херсонського прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов, Крим.Реалії

Пряма мова Шевцова: "Всі прикордонники, у яких був контакт з цим громадянином, пройшли медичне обстеження і зараз перебувають вдома на самоізоляції. Всі вони почуваються добре, скарг на здоров’я немає. Ми стежимо за ситуацією, і якщо будуть зміни, то ми повідомимо ЗМІ".

Деталі: За його словами, у кримчанина не було симптомів коронавірусу при перевірці.

Сім’я з Криму 14 березня прилетіла в аеропорт "Херсон" з Кракова. У літаку було 140 пасажирів.

Під час проведення температурного скринінгу у всіх пасажирів ознак захворювання виявлено не було.

Сім’я пройшла через паспортний контроль і потрапили на територію України, а потім через КПВВ "Каланчак" перетнула адмінкордон і зараз в анексованому Криму.

Є інформація про те, що це подружжя перебуває зараз в Євпаторії з ознаками коронавірусного захворювання.

РосЗМІ пишуть, що всього на анексованому півострові виявили 37 осіб, які контактували з першим хворим на COVID-19 жителем Криму, п’ятеро із цього числа – це близькі родичі.

Що було раніше: 21 березня в окупованому Росією Криму підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у жителя півострова, який прибув з Франції.

Теми: Прикордонна служба Крим анексія коронавірус Covid-2019


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