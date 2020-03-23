Пограничники, которые контактировали с больным COVID-19 крымчанином – на самоизоляции

Сотрудники пограничной службы, контактировавшие с зараженным коронавирусом крымчанином при пересечении админграницы между Херсонской областью и аннексированным Крымом, находятся на самоизоляции.

Источник: пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов, Крым.Реалии

Прямая речь Шевцова: "Все пограничники, в которых был контакт с этим гражданином, прошли медицинское обследование и сейчас находятся дома на самоизоляции. Все они чувствуют себя хорошо, жалоб на здоровье нет. Мы следим за ситуацией, и если будут изменения, то мы сообщим СМИ".

Детали: По его словам, в крымчанина не было симптомов коронавируса при проверке.

Семья из Крыма 14 марта прилетела в аэропорт "Херсон" из Кракова. В самолете было 140 пассажиров.

Во время проведения температурного скрининга у всех пассажиров признаков заболевания выявлено не было.

Семья прошла через паспортный контроль и попала на территорию Украины, а затем через КПВВ "Каланчак" пересекла админграницу и сейчас в аннексированном Крыму.

Есть информация о том, что эти супруги находится сейчас в Евпатории с признаками коронавирусного заболевания.

РосСМИ пишут, что всего на аннексированном полуострове обнаружили 37 человек, контактировавших с первым больным COVID-19 жителем Крыма, 5 из этого числа - это близкие родственники.

Что было раньше: 21 марта в оккупированном Россией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции COVID-19 у жителя полуострова, прибывшего из Франции.