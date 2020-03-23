Двоє бійців ОС отримали поранення на Донбасі

131 перегляд
Понеділок, 23 березня 2020, 18:51

Упродовж понеділка, 23 березня, збройні формування Росії 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових Об’єднаних сил були поранені.

Джерело: повідомлення пресслужби операції ОС у Facebook

Деталі: За даними військових, противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Обстріли велися по ОС поблизу Авдіївки, Водяного, Новотошківського та Шумів.

Дослівно: "Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Українська правда
Теми: Донбас ООС жертви війна ОРДЛО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Формування РФ вели вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 23 березня 2020, 07:14
В ніч на 22 березня припинять рух через лінію розмежування - ООС 21 березня 2020, 17:44
На Донбасі поранено четверо військових – ООС 21 березня 2020, 07:38
Усі новини
Головні новини
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному
Усі новини
здоров'я

4 способи безпечних привітань у часи коронавірусу

Відео

10 пісень, які допоможуть пережити коронавірус