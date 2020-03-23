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Двоє бійців ОС отримали поранення на Донбасі

Понеділок, 23 березня 2020, 17:51
Двоє бійців ОС отримали поранення на Донбасі

Упродовж понеділка, 23 березня, збройні формування Росії 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових Об’єднаних сил були поранені.

Джерело: повідомлення пресслужби операції ОС у Facebook

Деталі: За даними військових, противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Обстріли велися по ОС поблизу Авдіївки, Водяного, Новотошківського та Шумів.

Дослівно: "Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Українська правда

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Теми: ДонбасООСжертвивійнаОРДЛО
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