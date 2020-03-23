Двое бойцов ОС получили ранения на Донбассе

В течение понедельника, 23 марта, вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое военных Объединенных сил были ранены.

Источник: сообщение пресс-службы операции ОС в Facebook

Детали: По данным военных, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись по ОС вблизи Авдеевки, Водяного, Новотошковского и Шумов.

Дословно: "Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".