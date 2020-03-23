Двое бойцов ОС получили ранения на Донбассе

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Понедельник, 23 марта 2020, 18:51

В течение понедельника, 23 марта, вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое военных Объединенных сил были ранены.

Источник: сообщение пресс-службы операции ОС в Facebook

Детали: По данным военных, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись по ОС вблизи Авдеевки, Водяного, Новотошковского и Шумов.

Дословно: "Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС жертвы война ОРДЛО


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