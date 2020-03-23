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Кулеба повідомив, що МКЧХ готовий відправити в Україну гуманітарну допомогу

Понеділок, 23 березня 2020, 18:06
Кулеба повідомив, що МКЧХ готовий відправити в Україну гуманітарну допомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) найближчим часом відправить в Україну вантаж з гуманітарною допомогою, враховуючи пандемію коронавірусу.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Є вже новина: Міжнародний комітет Червоного хреста готовий відправити вантаж в Україну, який почав формуватися деякий час назад. Але на тлі розгортання пандемії коронавірусу були знайдені ще додаткові товари. Багаж сформований, зараз ми приступаємо до логістики, тобто яким чином доставити його в Україну якомога швидше".

Що було раніше: 18 березня Зеленському пообіцяли обладнання і ліки для боротьби з вірусом.

Українська правда

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Теми: Кулеба Дмитрокоронавірусгуманітарка
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