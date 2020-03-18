COVID-19: Зеленському пообіцяли медобладнання і ліки для боротьби із вірусом

Україна отримає від Міжнародного комітету Червоного Хреста медобладнання та медикаменти для протидії пандемії коронавірусу.

Джерело: домовленість президента Володимира Зеленського із президентом МКЧХ Петером Маурером за підсумком телефонної розмови, повідомляє пресслужба ОПУ

Деталі: Зокрема домовлено про надання відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит України, сформований за дорученням глави держави, йдеться у повідомленні.

Дослівно: "Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території РФ, серед іншого – за результатами засідання ТКГ, яке відбулося 11 березня. Президент МКЧХ ... пообіцяв взяти питання доступу працівників МКЧХ, узгоджене в рамках Нормандської зустрічі, на особистий контроль.

Сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом".

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