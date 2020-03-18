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COVID-19: Зеленському пообіцяли медобладнання і ліки для боротьби із вірусом

Середа, 18 березня 2020, 14:34
COVID-19: Зеленському пообіцяли медобладнання і ліки для боротьби із вірусом

Україна отримає від Міжнародного комітету Червоного Хреста медобладнання та медикаменти для протидії пандемії коронавірусу.

Джерело: домовленість президента Володимира Зеленського із президентом МКЧХ Петером Маурером за підсумком телефонної розмови, повідомляє пресслужба ОПУ

Деталі: Зокрема домовлено про надання відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит України, сформований за дорученням глави держави, йдеться у повідомленні. 

Дослівно: "Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території РФ, серед іншого – за результатами засідання ТКГ, яке відбулося 11 березня. Президент МКЧХ ... пообіцяв взяти питання доступу працівників МКЧХ, узгоджене в рамках Нормандської зустрічі, на особистий контроль. 

Сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом". 

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Нагадаємо

  • Cтаном на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено. 

Українська правда

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Теми: коронавірусмедицинаЗеленськийкарантин
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