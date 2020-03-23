Кулеба сообщил, что МККК готов отправить в Украину гуманитарную помощь

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Понедельник, 23 марта 2020, 19:06

Международный комитет Красного креста (МККК) в ближайшее время отправит в Украину груз с гуманитарной помощью, учитывая пандемию коронавируса.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Есть уже новость: Международный комитет Красного креста готов отправить груз в Украину, который начал формироваться некоторое время назад. Но на фоне развертывания пандемии коронавіруса были найдены еще дополнительные товары. Багаж сформирован, сейчас мы приступаем к логистике, то есть каким образом доставить его в Украину как можно быстрее".

Что было раньше: 18 марта Зеленскому пообещали оборудование и лекарства для борьбы с вирусом.

Украинская правда
Темы: Кулеба Дмитрий коронавирус гуманитарка


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