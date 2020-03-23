ВООЗ попереджає про прискорення поширення коронавірусу
Понеділок, 23 березня 2020, 18:24
Темпи поширення коронавірусу COVID-19 в світі прискорюються.
Джерело: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу в Женеві, якого цитує Інтрефакс-Україна
Пряма мова: "У ВООЗ отримали дані про понад 300 тис. випадків зараження COVID-19. Ця проблема торкнулася майже всіх країн світу. Поширення пандемії прискорюється".
Деталі: Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячним випадком зараження пройшло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, а щоб досягти позначки в 300 тис. тих, хто заразився пішло всього чотири дні.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.
- В Україні підтверджено 73 випадки захворювання, три людини померли і одна особа одужала.