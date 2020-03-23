ВОЗ предупреждает об ускорении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Источник: гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, которого цитирует Интрефакс-Украина

Прямая речь: "В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется".

Детали: Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Напомним: