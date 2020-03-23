ВОЗ предупреждает об ускорении распространения коронавируса
Понедельник, 23 марта 2020, 18:24
Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.
Источник: гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, которого цитирует Интрефакс-Украина
Прямая речь: "В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется".
Детали: Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.
Напомним:
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
- В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.