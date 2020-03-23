ВОЗ предупреждает об ускорении распространения коронавируса

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Понедельник, 23 марта 2020, 19:24

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Источник:  гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, которого цитирует Интрефакс-Украина

Прямая речь: "В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется".

Детали: Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Напомним:

  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавируса, что порождает болезнь COVID-19 достигла 336 004 человек во всем мире. 14 641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирсом, 94 334 человек выздоровели.
  • В Украине подтверждено 73 случая заболевания, три человека умерли и один выздоровел.

Темы: коронавирус эпидемия


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