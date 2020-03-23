Коронавірус у "слуги": його колеги розкрили подробиці

7232 перегляди
Понеділок, 23 березня 2020, 20:58

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що її колега Руслан Горбенко із коронавірусом перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

Джерело: повідомлення Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (23 березня - УП) у нашого колеги, нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень".

Деталі: За її словами, Горбенко останній місяць не виїжджав закордон, "не відпочивав у куршевелях", тобто міг заразитися лише в Україні.

Кравчук припустила, що він міг заразитися від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. І щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування.

За її даними, симптоми у нардепа проявилися 19 березня, тому, найвірогідніше, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Коло його близьких контактів зараз встановлює апарат Верховної Ради.

Кравчук повідомила, що комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Горбенко, на засідання в останні 14 днів не збирався.

Вона наголосила, що фракція не припиняє роботу, а парламент продовжує працювати. Депутати пройдуть тести на вірус і на пленарні засідання будуть приходити у захисних засобах.

Заступниця голови фракції СН зазначила, що в будівлі Ради застосовані "безпрецедентні дезінфекційні процедури". Нардепи вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Україні і світі 

Нагадаємо:

  • Раніше стало відомо, що у нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка виявили Covid-19. Це третій випадок зараження коронавірусом серед народних депутатів. Також хвороба у Сергія Шахова й Олександра Лукашева.

Українська правда
Теми: коронавірус Верховна Рада Слуга народу Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Епідемія в Італії: "перший позитивний день" 23 березня 2020, 20:55
У регіони направили експрес-тести та засоби захисту для медиків – Аваков 23 березня 2020, 20:38
У Києві перевіряли потяг з ЄС, в якому люди з температурою 23 березня 2020, 20:08
Усі новини
Головні новини
Новини 23 березня: +2 нардепи з коронавірусом, Ємець та надзвичайний стан
У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус
Зеленський відклав військовий призов
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
Усі новини
дослідження

Хочете другу дитину? Почитайте це дослідження

дослідження

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19