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Коронавірус у "слуги": його колеги розкрили подробиці

Понеділок, 23 березня 2020, 19:58
Коронавірус у слуги: його колеги розкрили подробиці

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що її колега Руслан Горбенко із коронавірусом перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

Джерело: повідомлення Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (23 березня - УП) у нашого колеги, нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень".

Деталі: За її словами, Горбенко останній місяць не виїжджав закордон, "не відпочивав у куршевелях", тобто міг заразитися лише в Україні.

Кравчук припустила, що він міг заразитися від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. І щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування.

За її даними, симптоми у нардепа проявилися 19 березня, тому, найвірогідніше, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Коло його близьких контактів зараз встановлює апарат Верховної Ради.

Кравчук повідомила, що комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Горбенко, на засідання в останні 14 днів не збирався.

Вона наголосила, що фракція не припиняє роботу, а парламент продовжує працювати. Депутати пройдуть тести на вірус і на пленарні засідання будуть приходити у захисних засобах.

Заступниця голови фракції СН зазначила, що в будівлі Ради застосовані "безпрецедентні дезінфекційні процедури". Нардепи вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Україні і світі 

Нагадаємо:

  • Раніше стало відомо, що у нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка виявили Covid-19. Це третій випадок зараження коронавірусом серед народних депутатів. Також хвороба у Сергія Шахова й Олександра Лукашева.

Українська правда

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Теми: коронавірусВерховна РадаСлуга народуCovid-2019
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