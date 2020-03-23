У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус

У нардепа від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка виявили позитивний результат на Covid-19.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у депутатському корпусі

Пряма мова джерела: "Так, тест дав позитивний результат".

Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, а у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряли тест.

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