У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус

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Понеділок, 23 березня 2020, 19:41

У нардепа від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка виявили позитивний результат на Covid-19.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у депутатському корпусі

Пряма мова джерела: "Так, тест дав позитивний результат".

Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, а у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряли тест.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Україні і світі 

Передісторія: 

  • Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні.
  • За даними екснардепа Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус. 
  • Лабораторний тест члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного на коронавірус показав негативний результат, а в його сина був позитивний.

Українська правда


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