У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус
У нардепа від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка виявили позитивний результат на Covid-19.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у депутатському корпусі
Пряма мова джерела: "Так, тест дав позитивний результат".
Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, а у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряли тест.
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Передісторія:
- Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні.
- За даними екснардепа Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус.
- Лабораторний тест члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного на коронавірус показав негативний результат, а в його сина був позитивний.