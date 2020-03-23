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У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 18:41
У нардепа зі Слуги народу виявили коронавірус

У нардепа від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка виявили позитивний результат на Covid-19, це третій випадок зараження коронавірусом серед народних депутатів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у депутатському корпусі

Пряма мова джерела: "Так, тест дав позитивний результат".

Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, а у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряли тест.

Сам Горбенко підтвердив, що чекає результати тестів у лікарні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Україні і світі 

Передісторія: 

  • Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні. За даними екснардепа Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус. 
  • У члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева виявили COVID 19.
  • Лабораторний тест члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного на коронавірус показав негативний результат, а в його сина був позитивний.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяВерховна Рада
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