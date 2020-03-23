Коронавирус у "слуги": его коллеги раскрыли подробности
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее коллега Руслан Горбенко с коронавирусом находится в столичной Александровской больнице.
Источник: сообщение Кравчук в Facebook
Прямая речь: "Сегодня (23 марта - УП) у нашего коллеги, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких".
Детали: По ее словам, Горбенко последний месяц не выезжал за границу и "не отдыхал в Куршевеле", то есть мог заразиться только в Украине.
Кравчук предположила, что он мог заразиться от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. И в этом отношении сейчас ведется эпидемиологическое расследование.
По ее данным, симптомы у нардепа проявились 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Круг его близких контактов сейчас устанавливает аппарат Верховной Рады.
Кравчук сообщила, что комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, на заседания за последние 14 дней не собирался.
Она подчеркнула, что фракция не прекращает работу и парламент продолжает работать. Депутаты пройдут тесты на вирус и на пленарные заседания будут приходить в защитных средствах.
Заместитель главы фракции СН отметила, что в здании Рады применены "беспрецедентные дезинфекционные процедуры". Нардепы уже ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так.
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Напомним:
- Ранее стало известно, что у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко обнаружили Covid-19. Это третий случай заражения коронавирусом среди народных депутатов. Также болезнь у Сергея Шахова и Александра Лукашева.