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Коронавирус у "слуги": его коллеги раскрыли подробности

Понедельник, 23 марта 2020, 19:58
Коронавирус у слуги: его коллеги раскрыли подробности

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее коллега Руслан Горбенко с коронавирусом находится в столичной Александровской больнице.

Источник: сообщение Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (23 марта - УП) у нашего коллеги, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких".

Детали: По ее словам, Горбенко последний месяц не выезжал за границу и "не отдыхал в Куршевеле", то есть мог заразиться только в Украине.

Кравчук предположила, что он мог заразиться от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. И в этом отношении сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

По ее данным, симптомы у нардепа проявились 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Круг его близких контактов сейчас устанавливает аппарат Верховной Рады.

Кравчук сообщила, что комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, на заседания за последние 14 дней не собирался.

Она подчеркнула, что фракция не прекращает работу и парламент продолжает работать. Депутаты пройдут тесты на вирус и на пленарные заседания будут приходить в защитных средствах.

Заместитель главы фракции СН отметила, что в здании Рады применены "беспрецедентные дезинфекционные процедуры". Нардепы уже ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Ранее стало известно, что у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко обнаружили Covid-19. Это третий случай заражения коронавирусом среди народных депутатов. Также болезнь у Сергея Шахова и Александра Лукашева.

Украинская правда
Темы: коронавирусВерховная РадаСлуга народаCovid-2019
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