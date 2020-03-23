Гончарук відповів на звинувачення у бездіяльності щодо епідемії коронавірусу

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Понеділок, 23 березня 2020, 21:22

Експрем’єр-міністр Олексій Гончарук відповів на відкриття кримінального провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України.

Джерело: Гончарук у Facebook

Деталі: Ексголова уряду заявив, що 31 січня, у день отримання листа від голови Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, він невідкладно скликав нараду та відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також очільникам Міносвіти, Мінекономіки та МЗС.

Також Кабмін створив відповідний штаб, установив стан підвищеної готовності та розробив алгоритми дій на випадок коронавірусу в Україні.

Третього лютого, за словами Гончарука, на засіданні уряду схвалили Національний план протиепідеміологічних заходів, спрямований на запобігання поширення 2019-nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту у разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні.

Ексголова уряду зазначив, що заборону експорту планували ввести за умови діагнозу першого випадку.

Що було раніше: Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету Міністрів України.

Українська правда


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