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Гончарук ответил на обвинения в бездействии по поводу эпидемии коронавируса

Понедельник, 23 марта 2020, 20:22
Гончарук ответил на обвинения в бездействии по поводу эпидемии коронавируса

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук ответил на открытие уголовного производства по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины.

Источник: Гончарук в Facebook

Детали: Экс-глава правительства заявил, что 31 января, в день получения письма от председателя Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, он безотлагательно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также руководителям Минобразования, Минэкономики и МИД.

Также Кабмин создал соответствующий штаб, установил состояние повышенной готовности и разработал алгоритмы действий на случай коронавируса в Украине.

Третьего февраля, по словам Гончарука, на заседании правительства одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров в Украину.

Экс-глава правительства отметил, что запрет экспорта планировали ввести при диагнозе первого случая.

Что было раньше: Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины.

Украинская правда

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