Стало відомо, як пройшли тести евакуйовані з Латвії українці
У пасажирів потяга "чотирьох столиць", який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявлено.
Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Телеграм
Дослівно: "Потяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію… Результати швидких тестів на Covid-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено".
Деталі: За інформацією МОЗ, на час виконання тестів потяг лишався на санітарній зупинці.
Наразі всі евакуйовані підписали обов’язкову згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.
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Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що на Центральному залізничному вокзалі Києва кілька годин перевіряли потяг із Риги. Була інформація, що всередині перебували люди з температурою, кількох навіть забрала "швидка".
- В поїзді перебувало близько 650 осіб. В ході перевірки у близько 4 людей виявили ознаки захворювання.