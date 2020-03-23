Стало відомо, як пройшли тести евакуйовані з Латвії українці

У пасажирів потяга "чотирьох столиць", який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявлено.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Телеграм

Дослівно: "Потяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію… Результати швидких тестів на Covid-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено".

Деталі: За інформацією МОЗ, на час виконання тестів потяг лишався на санітарній зупинці.

Наразі всі евакуйовані підписали обов’язкову згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

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