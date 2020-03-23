Стало известно, как прошли тесты эвакуированные из Латвии украинцы

У пассажиров поезда "четырех столиц", который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Телеграмм

Дословно: "Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было подозрение на Covid-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию... Результаты быстрых тестов на Covid-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено".

Детали: По информации Минздрава, на время выполнения тестов поезд оставался на санитарной остановке.

Сейчас все эвакуированные подписали обязательное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

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Напомним: