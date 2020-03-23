Стало известно, как прошли тесты эвакуированные из Латвии украинцы
У пассажиров поезда "четырех столиц", который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен.
Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Телеграмм
Дословно: "Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было подозрение на Covid-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию... Результаты быстрых тестов на Covid-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено".
Детали: По информации Минздрава, на время выполнения тестов поезд оставался на санитарной остановке.
Сейчас все эвакуированные подписали обязательное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.
Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- Ранее стало известно, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева несколько часов проверяли поезд из Риги. Была информация, что внутри находились люди с температурой, нескольких даже забрала "скорая".
- В поезде находилось около 650 человек. В ходе проверки примерно у 4 людей обнаружили признаки заболевания.