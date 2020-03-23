Офіційно: фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесли на невизначений термін

УЄФА переніс на невизначений термін фінальні матчі єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таке рішення прийнято через пандемію коронавірусу.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Внаслідок кризи COVID-19 в Європі УЄФА сьогодні офіційно ухвалила рішення матчі, заплановані на травень 2020 року:

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок;

Фінал Ліги Європи УЄФА;

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Робоча група УЄФА розгляне всі можливі варіанти і незабаром прийме рішення про нові дати проведення фіналів.

Що було раніше: УЄФА давала дедлайн дограти європейські чемпіонати.