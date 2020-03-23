Офіційно: фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесли на невизначений термін
Понеділок, 23 березня 2020, 20:53
УЄФА переніс на невизначений термін фінальні матчі єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таке рішення прийнято через пандемію коронавірусу.
Джерело: сайт UEFA
Деталі: Внаслідок кризи COVID-19 в Європі УЄФА сьогодні офіційно ухвалила рішення матчі, заплановані на травень 2020 року:
- Фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок;
- Фінал Ліги Європи УЄФА;
- Фінал Ліги чемпіонів УЄФА.
Робоча група УЄФА розгляне всі можливі варіанти і незабаром прийме рішення про нові дати проведення фіналів.
Що було раніше: УЄФА давала дедлайн дограти європейські чемпіонати.