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Офіційно: фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесли на невизначений термін

Понеділок, 23 березня 2020, 20:53
Офіційно: фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесли на невизначений термін

УЄФА переніс на невизначений термін фінальні матчі єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таке рішення прийнято через пандемію коронавірусу.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Внаслідок кризи COVID-19 в Європі УЄФА сьогодні офіційно ухвалила рішення матчі, заплановані на травень 2020 року:

  • Фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок;
  • Фінал Ліги Європи УЄФА;
  • Фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Робоча група УЄФА розгляне всі можливі варіанти і незабаром прийме рішення про нові дати проведення фіналів.

Що було раніше: УЄФА давала дедлайн дограти європейські чемпіонати.

"Українська правда" у Threads

Теми: УЄФАфутбол
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