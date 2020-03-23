Официально: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли на неопределенный срок

УЕФА перенес на неопределенный срок финальные матчи еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Источник: сайт UEFA

Детали: В результате кризиса COVID-19 в Европе УЕФА сегодня официально приняла решение отложить следующие матчи, первоначально запланированные на май 2020 года:

Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин;

Финал Лиги Европы УЕФА;

Финал Лиги чемпионов УЕФА.

Рабочая группа УЕФА рассмотрит все возможные варианты и вскоре примет решение о новых датах проведения финалов.

Что было ранее: УЕФА давала дедлайн доиграть европейские чемпионаты.