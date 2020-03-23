Официально: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли на неопределенный срок
Понедельник, 23 марта 2020, 20:53
УЕФА перенес на неопределенный срок финальные матчи еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.
Источник: сайт UEFA
Детали: В результате кризиса COVID-19 в Европе УЕФА сегодня официально приняла решение отложить следующие матчи, первоначально запланированные на май 2020 года:
- Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин;
- Финал Лиги Европы УЕФА;
- Финал Лиги чемпионов УЕФА.
Рабочая группа УЕФА рассмотрит все возможные варианты и вскоре примет решение о новых датах проведения финалов.
Что было ранее: УЕФА давала дедлайн доиграть европейские чемпионаты.
Украинская правда