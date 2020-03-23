Попередньо у понеділок 10 нових захворювань на коронавірус – Ляшко

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Понеділок, 23 березня 2020, 23:43

У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Ляшка: "За попередньою інформацією, яка не є підтвердженою, ми впродовж цього дня (23 березня – ред.) маємо 10 нових випадків підтвердження коронавірусної хвороби. Але ця інформація буде уточнена завтра на 9:00".

Що було раніше: За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 

Українська правда
Теми: Ляшко МОЗ коронавірус


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