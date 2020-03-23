Предварительно в понедельник 10 новых заболеваний коронавирусом – Ляшко

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова"

Прямая речь Ляшко: "По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта - ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена завтра на 9:00".

Что было раньше: По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.