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Предварительно в понедельник 10 новых заболеваний коронавирусом – Ляшко

Понедельник, 23 марта 2020, 22:43
Предварительно в понедельник 10 новых заболеваний коронавирусом – Ляшко

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова"

Прямая речь Ляшко: "По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта - ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена завтра на 9:00".

Что было раньше: По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Ляшко ВикторМинздравкоронавирусCovid-2019
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