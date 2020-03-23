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Були на одному похороні: На Тернопільщині другий випадок зараження COVID-19

Понеділок, 23 березня 2020, 23:14
Були на одному похороні: На Тернопільщині другий випадок зараження COVID-19

У Тернопільській області підтвердили другий випадок зараження коронавірусом. Інфікований чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували COVID-19.

Джерело: повідомлення Тернопільського обласного лабораторного центру

Дослівно: "О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19."

Деталі: Як зазначили у лабораторному центрі, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті Тернопільщини. 

Цей факт свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. 

Особам, що контактували із захворілими, рекомендують самоізолюватись та повідомити про це свого лікаря. 

Що передувало: 21 березня перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда

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Теми: коронавірусТернопільська область
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