Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником
Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.
Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА
Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування.
Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція.
Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.
"Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг", – повідомили в ОДА.
Що було раніше: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
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Ні людних храмів, ні побачень: як проходить карантин у монастирях, в'язниці та армії
Нагадаємо:
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.