Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА

Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування.

Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція.

Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

"Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні.На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг", – повідомили в ОДА.

Що було раніше: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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