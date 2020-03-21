Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником

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Субота, 21 березня 2020, 07:23

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА

Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. 

Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція. 

Водночас, члени  регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

"Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні.На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг", – повідомили в ОДА.

Що було раніше: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Нагадаємо:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: коронавірус Тернопільська область


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