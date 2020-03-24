Были на одних похоронах: На Тернопольщине второй случай заражения COVID-19
В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали COVID-19.
Источник: сообщение Тернопольского областного лабораторного центра
Дословно: "В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19".
Детали: Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины были на похоронах в одном населенном пункте Тернопольщины.
Этот факт свидетельствует об одномоментном заражение и наличие общего источника инфекции.
Людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.
Что предшествовало: 21 марта первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.
Напомним:
- По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.