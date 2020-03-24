Были на одних похоронах: На Тернопольщине второй случай заражения COVID-19

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Вторник, 24 марта 2020, 00:14

В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали COVID-19.

Источник: сообщение Тернопольского областного лабораторного центра

Дословно: "В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19".

Детали: Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины были на похоронах в одном населенном пункте Тернопольщины.

Этот факт свидетельствует об одномоментном заражение и наличие общего источника инфекции.

Людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

Что предшествовало: 21 марта первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Напомним:

  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: коронавирус Тернопольская область


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