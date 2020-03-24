НБУ на днях затвердить принципи "кредитних канікул" 

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила про наміри НБУ затвердити рекомендаційні принципи "кредитних канікул" для бізнесу.

Джерело: Рожкова в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Це будуть універсальні принципи, які будуть розповсюджуватися на всі банківські установи.

Чому це важливо для банків? Вони не можуть без клієнтів. Для банків важливо, щоб їх клієнти зберігали платоспроможність – мали змогу обслуговувати заборгованість. Те, що ми робимо, матиме рекомендаційний характер, але ми дамо змогу зберегти клієнта, не втративши власний капітал".

Деталі: Рожкова зазначила, що один із законів вже передбачає пряму заборону банкам та фінансовим установам, що займаються кредитуванням, застосовувати штрафи та пені, підвищувати відсоткову ставку на період карантину.

За її словами, Нацбанк лише деталізує ці правила для банків на період пільгового режиму для бізнесу. Принципи "кредитних кредитів" для населення та бізнесу будуть схожими.

Після завершення карантину банки разом із бізнесом вирішуватимуть, як реструктуризувати частку кредиту.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо: