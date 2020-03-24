НБУ на днях утвердит принципы "кредитных каникул"

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Вторник, 24 марта 2020, 03:50

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила о намерениях НБУ утвердить рекомендательные принципы "кредитных каникул" для бизнеса.

Источник: Рожкова в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все банковские учреждения.

Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность – могли обслуживать задолженность. То, что мы делаем, будет носить рекомендательный характер, но мы дадим возможность сохранить клиента, не потеряв собственный капитал".

Детали: Рожкова отметила, что один из законов уже предусматривает прямой запрет банкам и финансовым учреждениям, что занимаются кредитованием, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку на период карантина.

По ее словам, Нацбанк лишь детализирует эти правила для банков на период льготного режима для бизнеса.

Принципы "кредитных кредитов" для населения и бизнеса будут похожими.

После завершения карантина банки вместе с бизнесом решать, как реструктуризировать часть кредита.

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Темы: НБУ экономика кредит


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