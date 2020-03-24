На Донбасі сім обстрілів та двоє поранених – ООС

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Вівторок, 24 березня 2020, 07:14

23 березня російські найманці сім разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Поранення внаслідок обстрілів отримали двоє бійців. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Під обстріли потрапили райони біля Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Новотошківського та Шумів.

"Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", – повідомили у штабі. 

За словами військових, збройним формування РФ українські захисники дали адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас


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