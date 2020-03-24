На Донбасі сім обстрілів та двоє поранених – ООС

23 березня російські найманці сім разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Поранення внаслідок обстрілів отримали двоє бійців.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Під обстріли потрапили райони біля Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Новотошківського та Шумів.

"Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", – повідомили у штабі.

За словами військових, збройним формування РФ українські захисники дали адекватну відповідь.