На Донбассе семь обстрелов и двое раненых – ООС

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Вторник, 24 марта 2020, 07:14

23 марта российские наемники семь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Ранения в результате обстрелов получили двое бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Под обстрелы попали районы возле Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошковского и Шумов.

"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сообщили в штабе.

По словам военных, вооруженным формированиям РФ украинские защитники дали адекватный ответ.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


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